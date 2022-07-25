財新引述多名知情人士透露，紫光集團前董事長趙偉國已於7月上旬被有關部門從北京家中帶走調查，目前仍處於與外界失聯的狀態。報導指出，趙偉國身涉調查或與其個人所控公司和原紫光集團旗下公司之間利益輸送相關，比如設備採購、裝修工程等未經公開招投標的問題。

報導指出，趙偉國1967年出生於新疆，1985年考入清華大學電子工程系，畢業後進入校企清華紫光。他在1999年的互聯網泡沫時期成立中華醫療網，後被海外基金收購部分股權，成為其第一桶金。他在2005年創立北京健坤投資集團。2010年在紫光集團陷入虧損時入股35.3％，後增至49％，負責公司實際運營，並逐步把業務轉向半導體行業。

在2009年趙偉國接掌總經理之位時，紫光集團的資產規模只有約人民幣（下同）13億元；到六年後的2015年底，紫光總資產膨脹至1,054億元，並在2019年底達到2,978億元的峰值。當時的紫光集團旗下企業覆蓋手機晶片、存儲晶片、可程式設計晶片FPGA、半導體封裝測試等各大環節，成為大陸晶片產業的一支主力艦隊。

紫光集團通過多筆「蛇吞象」式的投資和並購迅速擴張，包括2013年以162億元從美股私有化兩家國內晶片廠商展訊、銳迪科，並將其合併為大陸最大的獨立手機晶片廠商紫光展銳；2015年以25億美元，從惠普手中買下華三51％股權，成立了能在企業級市場與華為等拼殺的新華三集團；2018年以22.66億歐元收購法國晶片連接器廠商立聯信（Linxens）。

除科技行業外，偏好資本運作的趙偉國還廣泛投資其他行業，他一度希望通過獲得金融牌照以拓寬產業投資的融資管道。

一名已從紫光離職的人士表示，趙偉國掌控下的紫光最大問題是「短貸長投」，半導體行業長週期、大投入，紫光卻不斷拿從銀行和債券市場融到的錢去做大額投資；而其收購的企業又無法迅速上市，長期投資退不出來，無法償還短貸。

2018年，清華大學決心推進校企改革，籌畫轉讓紫光集團的控股權。失去清華大學「背書」的紫光集團，在2019年3月之後便無法在市場上繼續發債—這成為推倒紫光過度擴張模式的第一張骨牌。

2020年11月，紫光集團出現債券違約，自此引爆債務危機。2021年7月16日，在債權人申請之下，紫光集團在北京市第一中級人民法院進入破產重整程式，由管理人對外招募戰略投資者，化解債務風險，並最終確定智路建廣聯合體為接盤人。