民進黨桃園市長參選人林智堅近日出包連連，除了日前被爆出論文涉嫌抄襲，近日還因任內的新竹棒球場工程落漆被罵爆。林智堅昨(24日)召開記者會公布論文時間軸試圖澄清，還引用了樂團「五月天」作品《倔強》歌詞表示，「愛我的人別緊張，我的固執很善良」。媒體人黃揚明質疑，林智堅提出的事證無法自清，還大酸林智堅所引用的歌詞，接下來的句子是「我的手越骯髒，眼神越是發光」，笑翻網友。

黃揚明表示，時間軸中提及，3月8日余正煌寄送研究計畫給陳明通（且不論這部分為什麼林智堅會知道）、3月22日余正煌的研究計畫口試通過，而宣稱早就發想研究題目、寫好研究架構、設計方式的林智堅，卻晚了近2個月，到5月18日才通過研究計畫口試。黃揚明痛批，這不就證明了，余正煌的研究計畫產生也比林智堅還早？陳明通身為兩人口試委員、指導教授，「居然允許如此多的雷同發生，完全就是失職。」

黃揚明表示，記者會中林智堅不斷強調：「我是善意資料提供者，而陳明通是一個盡責的指導老師，余先生就是一個積極要把學位完成的研究生。」林智堅陣營可能只是想說：「我把資料提供是老師要求的，責任在老師、余正煌身上，與我無關啊！」黃揚明直言，很遺憾的，這場記者會其實什麼也沒說清楚，只是留下更多疑點；一個畢業才5年半的碩士，要拿出自己的完整論文寫作歷程以及與老師之間的完整互動，應該不難。

黃揚明表示，林智堅這場記者會只是想把自己的責任撇清，強調是老師和學長主導，一切與善良的他無關。余正煌與林智堅之間的論文相似，就交由台大專業認定，黃直言：「很遺憾的，在學術倫理上，陳明通絕對犯了大忌。這樣的國安局長，還是自請下台會比較好看。」

（影片來源取自《滾石唱片 ROCK RECORDS》若有移除請見諒）

黃揚明還酸，林智堅引用了《倔強》歌詞：「愛我的人別緊張，我的固執很善良。」他說：「但別忘了，這首歌接下來的歌詞是『我的手越骯髒，眼神越是發光』。」前媒體人許甫留言：「我當下沒想到，忝為五迷欸！這個歌唱接龍要給100讚」。

網友則回：「順著林智堅援引的歌詞，也想送他一句箴言：『聰明是與生俱來的，但善良卻可以自己選擇！』不會唸書沒關係，但請選擇當個善良的人，坦承面對論文爭議」、「請調查陳明通，請保護余正煌」、「抄襲無罪，特權有理？請台大師生表態」、「法院、國安局、台大、中華大、新竹棒球場都民進黨開的」。