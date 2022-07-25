據大陸國台辦網站，國台辦主任劉結一日前表示，解決台灣問題的時、勢、義始終在主張統一的力量這一邊，大陸牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，並二度提及「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。

為迎接中共二十大召開，劉結一22日為中共中央台辦黨員幹部講授專題黨課。劉結一在會中表示，中共十八大以來，對台工作面臨新的歷史起點。他並稱，要把解決台灣問題、實現祖國統一放在新的歷史方位中理解把握，充分認識到實現中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程，「解決台灣問題的時、勢、義始終在主張統一的力量這一邊」。

劉結一強調，中共十八大以來，面對複雜嚴峻的台海形勢，對台工作在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，全面推進理論和實踐創新，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，有力維護台海和平穩定，鞏固強化反獨促統大勢，促進兩岸融合發展，紮實推進祖國統一進程。

文中，劉結一兩度提及「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。

劉結一說，要更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，胸懷「兩個大局」，心繫「國之大者」，堅決貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，在實現中華民族偉大復興進程中奮力推進祖國統一。