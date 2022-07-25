為達到2030年減碳及2050淨零目標，經濟部王美花部長8日與製造部門產業溝通後，再於25日召開「商業部門2030淨零路徑規劃產業座談會」，就商業部門2030年減碳路徑，及服務業產業特性與現況，與各產業的公協會代表及商業部門各部會，包含內政部、衛福部、交通部、教育部、國防部、文化部、金管會、通傳會、農委會及環保署等主管機關進行交流討論，後續經濟部將展開與零售、餐飲及物流等各產業業者的系列對話，交通部、衛福部、教育部等各部會亦將分別與旅宿業者、醫療機構及學校單位溝通交流，共同為淨零減碳、綠色升級轉型努力。

本次座談會與會業界代表包含全國商業總會許舒博理事長及全國中小企業總會、台灣連鎖加盟促進協會、台灣連鎖暨加盟協會、台灣服務業發展協會、購物中心協會、中華美食交流協會、觀光旅館商業同業公會、全球商貿運籌發展協會、物流協會、台灣冷鏈協會、貨櫃儲運事業協會、國際物流暨供應鏈協會等產業公協會理事長、秘書長出席，現場產業及政府部會代表計60位，另有95位的代表線上參會，全程共155位產業及政府部會代表與會，期透過這次的座談會與產業界取得2030年減碳路徑共識，由政府與產業界攜手合作，共同朝淨零目標前進。

經濟部表示，臺灣產業結構中，服務業所創造之產值約占台灣GDP的6成（2021年），在我國經濟發展上扮演的重要角色，商業部門排放情況以電力排放為主，為達全國2030年減量規劃及長期淨零排放目標，須仰賴更多的企業夥伴共同參與及投入，以提升整體節能減碳力道，包含加速汰換老舊耗能設備、管理設備操作行為、使用低碳能源等，並導入低碳服務模式，如：提供低碳菜單、綠色消費回饋等，或申請取得綠建築標章，從建築物本體進行節能改善。

透過本次會議聚焦討論，與會業者表示認同，且表示除從企業本身努力外，希冀政府提供獎勵補助措施，另亦可從改善投入機器設備稅賦減免、提供企業減碳認證、充電樁設置補助及新建築物響應內政部綠建築標章措施，在舊建築方面如何改善整體節能設備，以達綠建築範疇等方面切入。此外，為響應節能減碳，本次與會業者亦共同響應無紙化會議，自備環保杯，以減少一次性廢棄物所產生之碳排放。

針對與會業者建議，王部長回應表示，政府持續透過提供節能輔導資源協助產業推動淨零，包含提供線上碳估算工具，讓企業透過線上輸入用能狀況（用能量及費用），先初步掌握組織之碳排放情況，作為規劃減碳作為的依據；此外，也透過辦理節能減碳人才培訓課程、提供節能手冊及溫室氣體盤查指引等，提供企業自主減碳管理資源，及現場診斷輔導服務，給予企業節能改善建議，並推動節能績效保證專案，協助用戶提升能源使用效率。另促使企業端調整其商業經營模式，如安裝充電樁等吸引顧客至賣場消費、或進行冷鏈設備儲能系統升級等進行調整，不僅可節能也能提升企業形象，也希冀引導消費者從綠色消費行為進行改變等，以提升減碳效益。

經濟部指出，除了產業輔導外，未來也將逐步調整法規規範業者採行節能減碳作為，例如要求用電契約容量達一定容量的用戶，承擔一定比例再生能源使用義務；自2025年起推動能源大用戶（契約容量800kW以上）節電目標倍增管理（目前以平均每年節電1％為目標），並依企業契約容量規模設定階梯式節電率目標。此外，在耗能設備管理部分，亦將逐年調整各項設備之容許耗用能源標準、能源效率分級標示及節能標章等，以提高設備效率。

面對我國淨零排放之目標，在未來減碳力道不斷強化下，需要仰賴產業與政府共同合作，透過公私部門協力，預先因應及早布局，將危機化為轉機，以掌握淨零排放之新商機，共同達成國家減量目標。