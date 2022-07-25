品牌廠微星科技MSI（2377）成立36周年，今年擴大舉行品牌月活動，即日起自8月31日為止、為期將近六周，祭出旗下電競、創作者及商務等全產品線的超殺折扣價，大舉搶攻首波暑期消費市場。

微星行銷副總經理程惠正表示，MSI微星科技多年來在深耕電競、創作者及商務系列產品，獲得廣大用戶肯定。為了感謝所有會員及粉絲和MSI一起達成這個里程碑，今年的周年慶除回饋現有會員，同時也邀請新會員一起共襄盛舉，探索MSI產品所帶來的創新技術以及無與倫比的體驗。

此回擴大舉行的五大會員活動，包括登入MSI會員獎勵計劃、註冊指定產品，下載MyMSI APP、邀請好友加入會員，進行MSI Quiz問答，購買指定電競桌機、電競螢幕，及購買指定商務系列AIO一體成型電腦、桌機、螢幕等，並依不同活動項目祭出抽電競筆電、電競螢幕、最高MSI 3600點數、GARMIN智慧腕錶等大禮。（獎項詳細內容與規格以實物為準，活動之相關規定及詳細辦法請見活動網頁：https://www.msi.com/Landing/36th-anniversary）