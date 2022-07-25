儘管聯準會（Fed）升息與股市動盪打擊美國富人的投資組合價值，富裕人士上半年以房地產、股票與債券為擔保品大舉借貸，絲毫無懼經濟前景籠罩烏雲。

摩根士丹利和美國銀行（BoA）的財富管理部門第二季貸款皆出現兩位數成長，主要來自富裕客戶的房屋抵押貸款，和股票與債券投資組合質押借款。

摩根士丹利表示，第二季財富管理部門的抵押貸款年增30％，至500億美元，證券質押和其他貸款年增23％，達到930億美元。

另外，美銀指出，第二季財富管理部門的貸款較一年前增加12％，達2,220億美元，年增幅超越消費者部門的4％。

兩大銀行的數據顯示，美國富人並沒有開始為潛在經濟衰退風險做準備。美國大銀行先前在法說會表示，客戶的消費支出與償還負債的情形正常，客戶並未耗盡銀行帳戶。

律師事務所Pillsbury Winthrop Shaw Pittman私人財富業務主管科斯尼茲基（Mike Kosnitzky）指出，富人利用證券擔保信貸額度，在目前市場震盪時收購便宜的資產。市場波動與股市走跌是富人累積財富的時刻，此時是買進良機。

富裕家庭利用利率位在逾10年低檔時舉債，來自貸款的現金流讓富人免於出售資產，和產生高額稅單。

利率走升與股市下跌意味著銀行現在的借款條件沒有往日好，但與信用卡借款相比，利率仍然是好得多。目前證券擔保貸款的利率大約在3.75％至5.75％之間，能提出更多擔保品的富裕客戶可以取得更低的利率。

美國銀行的美林財富管理部門主管席格（Andy Sieg）指出，富人以投資組合借款的原因之一是要繳交稅金。在美國9月30日止的財政年度，個人所得稅收可望創下新高紀錄。