天后蔡依林去年4月完美結束多場演場會後，就開啟了長假，偶爾出席一些代言活動，其他時候粉絲多半只能從她的社群得知近況。蔡依林昨（24）日發文，照片中她坐在酒吧吧台前與美酒合照，狀態依舊很美，自拍中臉有點紅，被推測應該是喝了一點酒。

蔡依林昨（24）日在社群平台發文，照片中她穿著黑色背和牛仔短褲，一頭羊毛捲長髮披肩，從背影看起來非常有文青感，另一張照片蔡依林坐在室內酒吧吧台前，桌上擺著一杯調酒，她戴著米黃色編織草帽，側身面對鏡頭露出甜美笑容，由於黑色背心幾乎貼在身體上，意外洩漏她的渾圓側乳，多年嚴格管理的好身材由此可見，蔡依林也曬出一排酒瓶，推測應該是喝了點小酒。

有網友留言調侃蔡依林的髮型：「八卦網暱稱Jolin是『炸蝦』的原因我終於知道了！」還有粉絲使用愛稱：「這個帽子是公主自己手工的嗎」、「公主超美」、「長髮公主」、「老婆，什麼時候回家？」、「長髮公主IG營業中」，有網友更眼尖認出地點：「金瓜石！我的故鄉」，蔡依林不久後曬出自己的正面自拍照，照片中她兩頰微紅，似乎是喝了一點酒，一頭長髮造型唯美浪漫，正面能看見她身穿方領上衣，隱約露出事業線，讓網友直誇：「逆生長」、「女神降臨」、「滿滿的少女感」

蔡依林的限時動態中有不少她拍的短片，一下用扭曲濾鏡，一下用花朵濾鏡和同行女友人搞笑自拍大呼：「今天天氣是不是很熱？我快熱死了」，接著用濾鏡變身聖誕小矮人，蔡依林可愛打招呼：「嗨，你今天好嗎？」狀態連同行友人都直呼好可愛。

蔡依林分享搞笑影片。（圖／翻攝蔡依林IG）

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