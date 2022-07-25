烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)報導，德國所捐助的「獵豹」防空戰車(Flakpanzer Gepard)首批3輛已已運抵烏克蘭，並移交給武裝部隊。

烏克蘭國防部長茲尼科夫(Oleksii Reznikov)在電視節目上回答有關德國對烏克蘭的安全援助的問題時，提到德國運交獵豹防空戰車的進度，他說：「就我所知，獵豹砲車已經運抵，同時也有足夠的上萬發砲彈。第1批有15輛，目前已得3輛。」

當被問及烏克蘭是否會接收德國坦克時，部長說：「我希望如此。我們仍然認為德國豹式坦克(Leopard Tank ，沒說明是豹1還是豹2)是最可能的，許多擁有者是對我們相當友好國家。而且我們的計劃是以十幾輛(豹式)坦克，在國外的訓練場訓練我們的坦克乘員，最有可能在波羅的海國家(展開訓練)。」

據雷茲尼科夫稱，烏克蘭軍方已經簽訂了在外國訓練場的相關協議。

他補充說，只要準備好，新一代的現代化坦克支援方案也將繼續進行。「這不僅僅是豹式坦克。還包括美國M1艾布蘭主戰坦克或者其他。」

獵豹防空戰車是1970年代的德國機動低空防空武器，它有2門35公釐奧瑞康高射砲(Oerlikon GDF)，射控系統是一組X波段與K波段的雷達，可以打擊高度1500公尺，5公里範圍的直升機和低空戰機。

它其實已退出一線作戰序列，幾個主要用戶國皆已將其封存。因此當萊茵金屬公司在上個月提出軍援烏克蘭獵豹防空車的想法，卻遭德國政府否決時，蕭茲政府遭到極大的批評。