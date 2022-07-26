印尼總統佐科威今天啟程前往北京，將拜會中國國家主席習近平，是罕見有外國元首在中國實施嚴格防疫措施下來訪。專家認為，此行目的包括邀請習近平出席20國集團峰會。

印尼外交部表示，佐科威（Joko Widodo）明天將與習近平及中國國務院總理李克強會面，27日將訪問東京與日本首相岸田文雄舉行會談，28日則將赴首爾拜會韓國總統尹錫悅。

佐科威將主持今年11月中在印尼峇里島召開的20國集團（G20）領袖高峰會。日本、韓國、中國和印尼都是G20成員。

隨同佐科威出訪的印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）表示，這趟行程焦點鎖定貿易、投資、衛生、基礎建設和漁業。她稱中國、日本和韓國是印尼在經濟與區域議題上的合作夥伴。

美聯社報導，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，習近平只透過視訊參加國際會議。但中國和外國分析家都認為，習近平可能將結束自我隔離、出席峇里島G20峰會。

南京大學國際關係學院院長朱鋒表示：「疫情這幾年的限制，已經使得中國的外交活動萎縮。中國必須面對現實。疫情雖然仍舊未結束，但中國務必要走出去及邀請人來。」

印尼智庫戰略暨國際研究中心（Centre for Strategic and International Studies）國際政治研究員薩拉斯瓦提（Veronika Saraswati）也說，她相信佐科威北京行的目的之一，是當面邀請習近平出席G20峰會。

薩拉斯瓦提指出，「習近平的出席無疑受到高度期待，也將讓峰會的成功別具意義」，尤其是全球經濟正因疫情和俄烏戰爭衝擊而惡化，且中國與印太地區國家普遍關係緊繃。

此外，根據泰國外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）說法，中國已告訴泰方，習近平「如果未因其他職責分心」，將在G20峰會結束後前往曼谷出席亞太經濟合作會議（APEC）會議。

許多國家領袖將今年的G20峰會和APEC會議行程綑綁。但北京尚未證實習近平是否會出席APEC會議。

不過，習近平是否會出席G20峰會，距離確定仍然遙遠。倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）的中國專家于潔認為，這要看今年秋天中共二十大會議是否圓滿成功，外界預期習近平將在會議上獲得第3個5年黨領導人任期。

由於G20峰會期間，與會各國領導人也會進行一對一會晤，因此習近平若出席峇里島峰會，將有機會與美國總統拜登舉行後者去年1月上任以來兩人首次面對面會談。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110725