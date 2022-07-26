新竹棒球場砸12億元重建卻到處落漆，2天賽事害多名職棒球員受傷，工程品質遭到各方撻伐。當初曾拍片業配「開箱」新竹球場的網紅「台南Josh」也被罵爆，他拍片自嘲自己現在很尷尬；國民黨台南市長參選人謝龍介則幫Josh喊冤，直言「咎責要找新竹市政府」，他並邀Josh跟球迷一起，在他當選市長後，一同開箱體檢明年完工的「台南亞太棒球村」。

台南Josh於24日凌晨以「Josh的良心被狗啃了？」為標題上傳影片，他表示收到不少網友質疑「新竹棒球場爛成那樣，你還要幫他業配，良心被狗吃了？」他首先坦承，7月18日那部開箱影片，確實是政府邀約的工商片沒錯；但他強調，全程並未被要求「只能說好的，壞的不能說」，自己也因為對這座棒球場相當有興趣，因此接受。

（影片來源取自《台南Josh》若有移除請見諒）

Josh說，當天市府團隊帶他看了很多地方，包括休息室、牛棚、VIP包廂、飲料的杯架、水溝等，他看到一些疏失的地方，有提出反應，市府人員也有聽。至於外野的小碎石、紅土不均、樓梯旁的排水溝，Josh說，自己實在不是專業的，有些地方真的看不出來，他舉例，他看樓梯有鋪草皮防滑，應該蠻安全，但忽略掉最下面一層是水溝；紅土部分，他看到的時候確實覺得有點怪，卻又說不出哪裡怪，自己不夠專業就沒提了。

（影片來源取自《台南Josh》若有移除請見諒）

謝龍介不忍府城子弟Josh遭罵，發文說公道話：「負責驗收工程的應該是新竹市政府，怎麼會要求Josh開箱就得完全找出球場缺失，看過影片的人都知道，他是從一個球迷的角度在看球場，當時已經被抓到的缺失，該批評的也都有批評，只是沒想到還有更多缺失，多到難以想像。」

龍介仙照例用台語俗語開砲：「咎責要找新竹市政府！花了12億元造一個被『嫌到流涎』的球場，一堆不合理的設計，甚至還有安全問題。從發包、設計、施工、監工，到驗收，到底哪個環節出問題？我呼籲檢調機關，應該主動調查。借用網路鄉民的哏，說味全龍隊與富邦悍將『肉身』驗收新竹球場，傷痕累累，接下來該輪到新竹『地檢鼠』(署)隊，好好表現。」

他形容Josh被罵有如「實在是被掃到颱風尾，有夠衰」，幫緩頰「Josh挨罵，實在是非戰之罪，期待他保持熱血，繼續拍片。待我年底當選市長，一定會再邀請Josh，甚至更多球迷一起開箱，體檢明年即將完工的#台南亞太棒球村。」

網友也附和：「道歉應該是新竹市政府」、「可以想像眾多網紅幫蔡政府背書宣傳的影片，有多少更不能提到的謊言呦」、「這不是一個人做的事，是一串人的作為，一定要徹底查清楚！」、「其實Josh就不是位專業的棒球場專家，卻接了這種業配，反成了林智堅或民進黨的大內宣工具，要接業配，好歹也接自己熟悉的領域，要不然很容易就成了別人利用的工具」、「很多球員受傷了」。