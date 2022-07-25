台中市潭子火車站附近一間滷味攤深夜驚傳槍響，1名曾姓老闆遭林姓嫌犯開3槍，曾男頭部中槍送醫不治，警方初步調查疑似感情糾紛，但曾男家屬則表示「曾男已有交往10年女友」，認為林嫌「是不是認錯人？」，犯案逃逸的林嫌疑似藏匿山區，警方也擴大搜尋中；據了解，林嫌是大里人，還是苗栗泰安某知名溫泉飯店大廚。

回顧事件發生，昨(24)日深夜，台中市潭子火車站附近滷味攤傳槍響，34歲未婚的曾姓老闆遭41歲林姓嫌犯到攤位開3槍後倒地送醫，林嫌犯案後，隨即駕駛BMW轎車逃往市區，警方以車追人，在台中市太平區發現林嫌將作案的BMW棄置在產業道路，頭部中槍的曾男於25日凌晨宣告不治。

台中滷味攤老闆遭槍殺爆頭亡，家屬悲痛喊冤「是不是認錯人」，逃逸兇嫌也被起底疑是飯店主廚。（中時資料照）

由於林嫌活動範圍在大里、太平附近，據悉林嫌是大里人，平時住在苗栗宿舍，是苗栗泰安某知名溫泉飯店主廚，因懷疑曾男與前妻交往，才前往曾男的滷味攤犯案，案發後懷疑林嫌躲藏山區，大雅警分局擴大追緝，至於是否有人接應，警方表示不排除任何可能性。

初步調查，林嫌與前妻離婚後，2人仍有保持聯絡也常見面，林嫌疑似撞見前妻與曾男在一起，因而醋勁大發釀殺機。

然而，曾男家屬25日下午招魂時，聲稱曾男是家中獨子，社交單純沒有與人結怨，並且有10年的女友，2人感情穩定，原本去年要結婚，沒想到卻發生憾事，家屬懷疑兇嫌「是不是認錯人？」。