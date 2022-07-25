王莫昀／台北報導

精密零件機械加工大廠宇隆科技25日舉行法說會，並同時宣布推出的第一個自主品牌及產品：TUF ONE行星減速機，劍指全球智慧製造市場規模高達5400億美元的龐大商機，鎖定包括半導體、無人搬運車、機械手臂、機械加工設備、智能化自動倉儲等與智慧製造及工業4.0相關應用的需求，憑藉宇隆多年技精密零組件機械加工的術開發整合的能力，從以往的代工生產，正式朝向產品設計製造組裝，全面提升公司的競爭力。

宇隆2022年上半年合併營收17.5億元年增5.7％創下同期新高，展望未來，除了TUF ONE行星減速機戮力擴大市場版圖外，隨著大陸政府積極推出振興方案及優惠措施以及自行車及工業應用事業訂單的持續加量增單，宇隆將受惠於客戶的需求持續攀升，有望挹注今年下半年及全年營收繳出優於去年同期的亮麗成績單。

宇隆科技董事長劉俊昌表示， TUF ONE行星減速機已取得多項技術專利包括潤滑機制、防脫機構等，並在多國完成專利註冊，有別於其他市售產品更具有扭轉剛性高(定位精度高)、背隙1弧分內(剛性佳)等特質。

不僅如此，宇隆科技特別委任義大利知名紅點設計公司MM Design，為TUF ONE行星減速機注入美學工藝設計元素，減速機搭配低功率伺服馬達，更進而達到精度高，又可以協助客戶降低成本。

根據集邦科技TrendForce資料指出，2021年全球智慧製造市場規模為3050億美元，預計將以年複合成長率達15.35％的速度成長，至2025年將突破5400億美元。

劉俊昌進一步指出，看好全世界工廠加速推動產線自動化升級的龐大需求，隨著產品銷售通路的持續擴大，預計TUF ONE行星減速機，對於宇隆科技未來的整體營收及獲利，將產生一定挹注效果。