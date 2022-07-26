英國一位母親愛麗絲·斯梅利（Alice Smellie）像許多患者一樣，確診康復後飽受長新冠困擾，日常活動耗盡她的體力，頭痛、失眠、噁心等症狀「感覺自己要死了」，最後竟靠著類似血壓計的人工智能設備奇蹟似治癒。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，斯梅利形容長新冠的折磨簡直就像地獄，去年(2021)開始出現COVID後遺症，不過日子還是要過，她靠著意志力苦撐每一天。某天，要送小孩去朋友家的時候，一切痛苦宛如骨牌倒下，斯梅利也跟著被擊倒，隨即送醫治療，她表示「我感覺要死了，儘管血液、檢查心臟都正常…」之後就像其他患者一樣，揮之不去的疲勞感、頭暈，大部分的時間都躺在床上。

學界關於長新冠的研究甚少，目前尚無治療方法。然而，斯梅利因緣際會下接觸一款電子微脈衝設備Arc4Health，情況因此獲得了改善。

這款要價200英鎊 (約7,200元台幣)的儀器大小近似電視遙控器，啟動後發出微弱電流，患者必須將它綁在腿或手臂上。最初設計是用來幫助因比賽受傷的馬匹，研究表明，透過微電流修復體內受損組織，可以有效改善各部位肌肉、關節疼痛。

斯梅利表示，短短5天症狀明顯減緩，現在有空她能夠與孩子們一起散步、度假，接下來的一周更是讓人驚豔，說道「感覺有重物從我身上掉下來，此時此刻，我才剛完成5K慢跑。」