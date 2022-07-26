日本資深女演員島田陽子（しまだようこ、Shimada Yōko）出道52年，代表作有《假面騎士》、《白色巨塔》、《砂之器》等，還以美劇《幕府大將軍》（Shogun）勇奪金球獎最佳女主角獎，更轟動的是，她57歲時宣布進軍AV，震撼外界。未料今（25日）傳出島田陽子不敵大腸癌病逝，享壽69歲。

根據外媒《livedoor》報導，島田陽子生前對抗大腸癌多年，最近身體忽然急轉直下，25日在東京某家醫院嚥下最後一口氣，享壽69歲。據悉，島田陽子生前預約過宇宙葬，希望骨灰能發射到外太空，因為她認為活著時很難上太空，若死後能去的話，是一件很浪漫的事情。而知情人士透露，將替島田陽子舉辦告別會，由親朋好友送她最後一程。

島田陽子一生精彩，她出生於熊本縣熊本市，3歲開始學習古典芭蕾，初中一年級進入若草劇團，17歲便踏進演藝圈，拍攝電視劇處女作《おさな妻》，隔年她在《續・冰點》飾演女主角辻口陽子，曾創下42.7%高收視，因此爆紅；後來島田陽子參與電影《砂の器》、《犬神家的一族》等以及電視劇《假面騎士》、《華麗一族》、《白色巨塔》、《山河燃燒》等都有不錯的表現，尤其是27歲主演美劇《幕府大將軍》，擔任劇中女主角麻里子，演技生動又靈活，讓她榮獲金球獎最佳女主角，成為日本影劇奔向國際的先驅，被封「國際女優」。

One of Life's Most Important Rules

迅速成名後，島田陽子也被報導過負面新聞，像是1988年被拍到與已婚的搖滾歌手內田裕也搞不倫，結果沒被扶正，還因為借給男方大筆款而揹負巨債。走過風雨後，島田陽子39歲拍攝第一本全裸寫真集《Kir Royal》，大賣55萬本；更在57歲時豁出去，宣布進軍AV界，以熟女之姿拍了《密會》、《不貞愛》等火辣作品。

婚姻部分，島田陽子和小2歲燈光師米山仁曾當25年夫妻，兩人在2019年宣布離婚。