喜歡看棒球的朋友們相信在觀看比賽時都會期待支持球隊擊出振奮人心的全壘打，因為只要擊出全壘打就是得分的保證，最少會有1分，最多則是會有4分，那麼美國職棒 (MLB)各隊全壘打數量與其整體戰績表現的關係如何?以及運彩投注時有沒有可以注意的眉角?今天利用這個機會來跟大家談一談。

從MLB球隊全壘打量看運彩眉角

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

棒球所謂的「全壘打」(home run)是指打者可以環繞所有壘包一周的安打，如果壘上沒有其他隊友，稱之為「陽春全壘打」(Solo home run)，球隊得1分，如果壘上有其他隊友則可得2～4分，其中得4分的全壘打又稱為「滿貫全壘打」(Grand slam)。除了得分外，全壘打的種類還分為「場外全壘打」及「場內全壘打」2種，「場外全壘打」是指打者擊出的飛球在界內區越過全壘打牆，防守方已毫無守備機會。至於「場內全壘打」則是指打者擊出的球在界內區雖然沒有越過全壘打牆，對手也沒有發生防守失誤的情況，打者擊球後仍能憑藉著跑壘速度一口氣繞完所有壘包跑回本壘。

擊出全壘打的得分計算

至於MLB30個球隊各隊全壘打數量與其整體戰績表現的關係我們從統計表可以看出2者之間存在有一定的正相關，戰績排名最佳的前6隊(洋基、大都會、太空人、道奇、教士、勇士)，就有3隊(洋基、太空人、勇士) 的全壘打數也名列前6；同樣地，戰績排名墊底的6個隊伍(小熊、老虎、皇家、國民、紅人、運動家)，也有高達4隊(老虎、皇家、國民、運動家)的全壘打數排名落居倒數。

美國職棒大聯盟戰績與全壘打數前6名統計表

美國職棒大聯盟戰績與全壘打數後6名統計表

由於只要有全壘打出現球隊就會有得分，所以棒球場中投注時，特別是局局樂(單局不讓分玩法)，一定要留意下一局即將上場棒次擊出全壘打的能力，有助於提高局局樂投注中獎的機率，提供大家參考。