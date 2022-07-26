北市林女姓董座於102年買了一間價值1億元的豪宅，入住後發現樓上泳池只要有人游泳，屋內就會傳來『咚咚咚』擾人噪音，隔壁鄰居洪姓女子也有相同困擾，2人要求該建設賠償精神撫慰金共1000萬元，經法官實際勘查後，該噪音分貝超過法規管制標準37分貝，因游泳池隔音裝置為瑕疵給付，故要求建設公司負責修繕泳池及分別賠償林女200萬元、洪女160萬元。

據判決書指出，林女於102年4月買下1億1800萬的豪宅，由於林女的房子位於23樓，鄰近頂樓游泳池，林女入住後發現，只要有人行走於木棧板或在泳池「踢水、打水或跳水」，房內就會傳來『咚咚咚』重低音低頻的噪音，住隔壁的洪女也深受其擾，林女和洪女多次透過社區管理中心、管委會轉知被告改善，但建設公司至今仍無法改善噪音問題，氣得林女和洪女要求對方賠償精神慰撫金各500萬元，合計1000萬元。

建設公司辯稱，泳池產生噪音是因為社區住戶在泳池中踢水、拍水或跳水所產生，非他們的疏失，林女與洪女買房時就知道樓上有泳池，且該泳池設計或施工沒有不符合建築法之處，也無任何施作設計不良造成噪音瑕疵，因此請求法官判免賠免修繕。

法官親自到場實測後，發現只要有人行走於木棧板或泳池「踢水、打水或跳水，林女和鄰居的屋內皆會傳來類似有人在住家上方拍打籃球，重低音低頻的噪音，且根據噪音協會鑑定，游泳池傳來的低頻噪音值大於37分貝，最大音量高達42.1分貝，已超過日間低頻噪音管制標準。

且法官勘驗泳池相關施工設計圖，發現該建設未於游泳池底部與鋼筋混凝土屋頂板上方之間舖設『樓板防音材料』，也未在游泳池底部上方舖設『減音或消音裝置』，故此泳池屬不完全給付，建設公司應負責修繕，改善費用經估算後為新台幣8,620,000元。

法官認為林女與洪女2人分別受到泳池噪音的干擾多達6年，且實際勘查後認定房屋內傳來類似拍打籃球之聲響，甚為惱人，考量游泳池開放時間從早上7點開始，最晚到晚上12點，開放時間5至12小時不等，周末休息時間由游泳池也會開放，且使用人數會更多噪音持續更久，林女還因噪音干擾出現睡眠障礙等情形，法官判建設公司除須負責修繕泳池外，還須賠償林女、洪女精神撫慰金200萬元及160萬元。