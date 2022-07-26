111學年分科測驗於7月初落幕，考生接下來該煩惱的就是該如何選填志願。一名網友在PTT分享，自己的表弟即將選填志願，親戚討論名單中出現「台大土木工程系」、「大仁科大藥學系」這兩間校系，他好奇詢問，表弟家是一般公務員家庭，如果考慮未來前景，建議選哪間就讀？引發網友熱烈討論。

多數網友建議念藥學系，紛紛表示「當然是大仁藥，你工作就知道藥師多爽」、「高中生100%選台大，大學畢業後高機率會後悔沒選大仁」、「聽說科大藥今年好像滿多頂大學生搶著轉學考進去」、「藥學當藥師就穩穩的領約6萬以上的薪水，年薪大概會落在80-96萬左右，如果去藥廠有機會破百萬」、「藥師薪水高，工作又爽又單純」。部分網友則提醒，其實藥師執照不好考。

也有網友建議選擇台大土木系，「台大土木阿，炒房國家一年抵人家20年」、「土木還有一個優勢， 買房便宜，買房可以用七折價格購買」、「台大土木呀，蓋房子多賺呀」、「土木是真的至少還有一技之長」、「在笨也選台大，光是人脈就值得」。

還有人建議可考慮進台大後轉系，尤其建議念電機系、資工系相關，因為台灣半導體太強，整體產業失衡嚴重，電資跟其他科系差距越拉越大。