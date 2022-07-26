美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）接受德國電視二台專訪談俄烏戰爭（影片始自07:24）。

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）5月時曾呼籲烏克蘭對俄羅斯讓出領土，引發基輔不滿，他昨（24）日接受德國媒體專訪時稱，烏克蘭不該割讓戰爭以來俄羅斯佔領的任何領土。

綜合德國電視二台（ZDF）、「半島電視台」（Al Jazeera）報導，高齡99歲的季辛吉昨日接受德國電視二台專訪，他在專訪中建議烏克蘭及西方，未來的任何和平談判以結束衝突時，不該割讓戰爭以來任何被佔領的烏克蘭領土給俄羅斯。

他在專訪中被問及西方現在是否該與俄羅斯總統普丁接觸、談判？季辛吉說，在當前形勢下，民主國家領袖必須清楚在任何情況下願意談什麼、不願意放棄什麼，他說必須在與烏克蘭民眾充分合作下這麼做，這是管理冷戰局勢的唯一基礎。

Kissinger: Die Lage ist komplizierter und langfristig gefährlicher als im Kalten Krieg - Ex-US-Außenminister im ZDF-Interview https://t.co/v622lKBWrX — ZDFheute (@ZDFheute) July 24, 2022

德國電視二台主持人反問那目前基本上沒有什麼可以談了，因為基輔已經明確表示要維持領土完整，主持人接著問在與普丁談判時該談什麼？

季辛吉回應說，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）一再重申，不會就戰爭開始後的烏克蘭領土進行談判，他建議未來的任何和平談判中，烏克蘭及西方不該割讓任何受佔領的烏克蘭領土給俄羅斯，他說談判桌上不該出現放棄領土的選項，也稱俄羅斯必須撤出佔領的所有領土。

5月23日，季辛吉瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）會議發表視訊演說，他當時呼籲俄羅斯與烏克蘭盡快在接下來2個月內展開談判，以避免演變成難以克服的動盪及緊張局勢，他當時稱，理想的狀態是分界線應該回到「原本狀態」（status quo ante）。《華盛頓郵報》（The Washington Post）當時指出，季辛吉所謂的原本狀態指的是回復到俄羅斯正式控制克里米亞及非正式控制烏東盧甘斯克（Luhansk）及頓內茨克（Donetsk）的局面，等於建議烏克蘭割讓領土以換取和平。

季辛吉在周日的專訪中說，當前局勢比冷戰更複雜，因此可能更危險，必須考慮到對手使用比冷戰時期更複雜的技術，現在需要的領導能力也比當時更複雜、要求更高。

關於普丁是否會發動核武戰爭，季辛吉說核武問世80年來，至今無人願意越過那條線，他相信西方可以威懾普丁。