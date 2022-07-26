民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文門及新竹棒球場事件，引發爭議，林智堅24日也召開記者會澄清論文門，並對新竹球場事件致歉。對此，就有港媒分析現在2022新竹市長選舉綠藍白三足鼎立，林智堅的兩大爭議遭藍白圍毆，若是由民眾黨新竹市長參選人高虹安拿下，那將有助於柯文哲的政治路，引發討論。

港媒《中評社》的分析報導指出，在年底的九合一選戰，民眾黨最有勝算便是「台北市」與「新竹市」，對於柯文哲來說，他在年底卸任後媒體光環恐怕逐漸遞減，因此這兩縣市的選戰必須打得漂亮，否則柯文哲與民眾黨恐將步入「泡沫化」。目前對柯文哲來說，新竹市的勝算不小，在2020大選新竹市的政黨票中，雖然國民黨取得了8.34萬票、民進黨取得7.36萬，但民眾黨卻在新竹市拿下15.3%的得票率、獲3.98萬票，是所有縣市的最高票。

該報導也指出，現在也剩下參選台北市長的副市長黃珊珊能否打出一場漂亮選戰了，若是能在台北市、新竹市熱鬧一搏，柯文哲即便卸任就還有一點政治聲量，甚至屆時若黃珊珊或高虹安贏得任何一席市長，那民進黨未來恐怕得如坐針氈了，後續都值得觀察。