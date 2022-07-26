Honda Taiwan自2016年引進HR-V至今，成功開創台灣都會跨界跑旅風潮，隨著全新世代HR-V上市，短短兩個月接下超過4000張訂單，其中Prestige尊榮版更是銷售主力，除了機能與規格進化，滿滿的科技配備成為車市的當紅炸子雞。

HONDA HR-V提供S+勁化版及Prestige尊榮版（見圖）兩種車型，售價分別為81.9、87.9萬元。（陳大任攝）

LED貫穿式尾燈時尚造型，與Full LED頭燈組前後呼應。（陳大任攝）

HR-V融合運動休旅車的強悍、類雙門跑車的個性化外觀，同時還兼具MPV的使用機能，在車市打下基礎，新世代HR-V外觀採取簡約風格，本報已於6月試駕過S+勁化版，這次試駕的Prestige尊榮版擁有更多配備，包括LaneWatch盲點監視系統、無線充電座、雙區獨立恆溫空調系統、換檔快撥鍵等科技配備。

此外，Prestige尊榮版標配的Hands-Free感應啟閉電動尾門同時具有Walk-Away Close離開自動關閉功能，只要隨身攜帶感應鑰匙，在尾門打開的情況下，按下「離開自動關閉按鈕」，當人離開後尾門時，系統即會自動關閉，這在取放大件物品時相當實用。

Utility Mode彈性U模式，後座椅可完全打平，提供格局方正且平整的超大置物空間。（陳大任攝）

Tall Mode增高T模式，後座椅腳向上摺疊，形成挑高的置物空間。（陳大任攝）

車室空間更是HR-V強項，尤其是Honda專利、變化多端的 ULTRA SEAT多功能變化座椅，包含彈性U模式（後座椅6/4分離傾倒打平）、超長L模式（後座椅前倒+助手席前座後倒）、增高T模式（後座椅椅墊向上折疊），讓車室靈活度及便利性更為提昇。此外，採用高透氣式豪華皮質座椅及G-frame體感紓壓骨架，讓乘坐品質再提升。

離開自動關閉尾門功能，按下右方按鍵，人員離開尾門後即會啟動關門。（陳大任攝）

無線充電座空間大，即使大尺寸手機也放得進去。（陳大任攝）

HR-V以1.5L i-VTEC引擎為單一動力，具有121ps/14.8kgm最大動力輸出，配合EOP電動油泵提升效率，讓引擎經常發揮最大扭力輸出，而且這套動力系統符合最新六期環保，平均油耗達17.0km/l，能提供駕駛者豐沛且流暢的駕駛體驗及節能油耗表現。

據廠方資料，新世代Honda HR-V所導入的Honda SENSING智慧安全輔助防護系統有高達29項主被動安全系統，其中首次導入台灣的「LCDN前車駛離提醒系統」會在前車駛離而駕駛者並未起步跟上時發出聲響提醒，在走走停停的車陣或是停等紅燈時特別實用。此外，CMBS碰撞緩解煞車系統除了原本辨識左轉時對向來車、橫越馬路的自行車與夜間行人之外，現在還可辨識前方機車。

盲點監視系統在變換車道時可提供清晰的右後方視角。（陳大任攝）

中央鞍座有多項控制按鍵。（陳大任攝）

這代HR-V承襲品牌獨創的G-CON技術與ACE鋼骨結構車體，能經由廣面吸收、高效率的吸收衝擊能量，造就難以匹敵的車體結構；車體前端採用衝擊緩和的構造，能善盡保護行人安全的責任，提昇自我保護能力的同時也能減低對方車輛傷害、減低對路人傷害，達到2050年「品牌車款0死亡事故」的願景。