賽車網紅廖老大開設「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，承諾將部份盈餘捐贈給弱勢團體，加盟店雖然迅速拓展，但有網友近日目擊環中旗艦店的生意卻是門可羅雀，認為台灣人不熱心公益，引起網友反擊「不如直接做公益」。

一名網友25日在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己經過廖老大茶坊環中旗艦店，卻發現怎麼都沒有人上門消費，於是自掏腰包買了一千元相挺，更感嘆「看來台灣人不多願意熱心公益」。

貼文引起網友留言，認為會不會買跟公益無關，「這篇文好像那些道德綁架的人會說的話」、「如果要做公益為什麼要借他人之手，終究還是生意人的手法、少在那邊道德綁架？」、「道德綁架的老技倆只會有反效果」。

更有人直言「喝飲料做公益不如自己去做就好」、「可以直接把1000元拿去做公益，這樣挺更大喔」、「我都直接捐，不用透過買飲料」、「用商業包裝做公益，最終目的還是商業利益」。