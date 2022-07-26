美國眾議院議長裴洛西是否訪問台灣的問題引起了國際注意，中美之間可能因為台灣問題爭議而在此事件上引爆衝突。曾出使中國長達6年的墨西哥大使瓜哈多（Jorge Guajardo）為此在網上透露了一個北京市長率領的代表團私訪墨國首都墨西哥市的故事，暗示北京在主權問題上一向堅持原則，但在某些程度上仍可以用現實利益做為交換。美國應當也理解，中美雙方既然都視台灣為重大利益，要有所得就必須付出相對的代價。

瓜哈多針對裴洛西訪台一事，在推特上講述了他在擔任墨西哥駐華大使時與中國官員間互動的一段秘辛。（圖／spenideas.org）

瓜哈多是墨西哥知名的政治人物與外交官，他曾在美國喬治城大學研讀外交事務，並在哈佛大學甘迺迪政府學院獲得公共政策碩士學位。在多年從事政治與外交工作後，於2007年奉派出使中國，直到2013年卸任，是擔任墨西哥駐華大使連續任期最長的一位。他對中國有濃厚的興趣，下了不少功夫研究中國文化與社會，曾遍遊中國22個省份，被認為是墨西哥無可替代的中國通。在裴洛西爆出訪台爭議後，瓜哈多在推特上談及一段往事，分析中國在主權問題上進行政治操作所展現的靈活性。

Reading about Beijing's objections to Pelosi's trip to Taiwan and remembering the time when I was Mexico's ambassador to China and had to deal with a similar issue but from the Chinese side. They were the ones sending their unannounced delegation. 1/ — Jorge Guajardo (@jorge_guajardo) July 23, 2022

瓜哈多在敘述與中國打交道的連續十多則推文中，首先說明事件背景。他說，現任墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）曾選上首都墨西哥市長，後來辭職競選2006年總統，卻以些微票數落敗。歐布拉多指控選舉舞弊，提起選舉無效訴訟，但選舉機構與法院都判他敗訴。當時接任歐布拉多市長一職的是其盟友埃布萊德（Marcelo Ebrard，是現任的外交部長），他跟著歐布拉多不承認當選的卡爾德龍（Felipe Calderón）為合法總統，並持續與之對抗。

現任墨西哥總統歐布拉多曾於2006年競選總統，卻以些微票數落敗，他提起選舉訴訟沒有成功。此後直到2018年第3次競選總統才獲得當選 。（圖／推特@vach00）

2007年瓜哈多出任駐華大使，期間曾因墨西哥官員計劃訪問台灣，他被中國外交部找了不少麻煩。2009年時，中國派出一個由北京市長郭金龍率領的代表團訪問首都墨西哥市，卻因為墨西哥總統與首都市長政治上的敵對關係，因此中國外交部決定不告知墨西哥政府。瓜哈多知道此事後，想藉機報台灣問題被找麻煩的一箭之仇，直接質問中國外交部：為何在墨西哥政府不知情的狀況下，派出高級官員訪問不承認墨西哥政府合法性的政敵？中國外交部當時向他保證，這麼做是因為不想麻煩墨國外交部，並增加他們的工作，而且郭金龍「也只是個市長而已」。瓜哈多在推特上批評道，這根本是胡說八道，但事情也只能到此為止了。

2009年當時的中國國家副主席習近平（右）曾訪問墨西哥，與墨西哥總統卡爾德龍會面。（圖／新華社）

不久之後，時任中國國家副主席習近平訪問墨西哥，瓜哈多與中國駐墨西哥大使（可能是殷恆民大使）同車，當時為了好玩，他拿北京市長私訪墨西哥市這件往事問了對方，沒想到中國大使很認真地回答說：「中國政府承認墨西哥市長這位地方領導人，因為他是民主選舉產生的。」瓜哈多答稱：「那台灣的領導人也是民主選舉產生的．．．．」，然後談話就此嘎然而止。

瓜哈多擔任墨西哥駐華大使長達6年，任期內曾跑遍中國22個省份，對中國文化與社會有相當深入的了解。圖為2010年他在廣州媒體見面會上。（圖／中新社）

從這件往事看來，瓜哈多在推文的最後說，現在北京對外國政府官員訪問一個民選地方政府會如此氣憤，令他感到十分困惑。

瓜哈多出任駐華大使，期間曾因墨西哥官員計劃訪問台灣，他被中國外交部找了不少麻煩。在發現中國外交部私下安排北京市長郭金龍訪問墨西哥市時，以墨西哥駐華大使向北京表達不滿。（圖／Wikipedia)

在這件往事當中，即便瓜哈多算是比較了解中國的外國外交官，但任誰都能舉出一堆理由證明郭金龍私訪墨西哥市與裴洛西訪台是性質完全不同的兩件事。這次裴洛西訪台這件事引起國際上的關注與討論，或許是受到大陸網上傳出「伴飛美國軍機」、「戰機穿越台灣」等威嚇言論的影響。至於美國國防部都感受到有被視為挑釁的風險，恐怕是因為目前中共正籌備召開20大的政治形勢，一旦發生涉及台灣與中美關係的重大政治事件，或有意無意地引爆軍事衝突，可能會對20大政治布局造成難以預料的影響。

豪爾赫·瓜哈多曾於2012年以墨西哥駐華大使身份赴山西太原考察，希望中國企業能赴墨西哥投資。（圖／中新社）

無論美國軍方對可能的衝擊做出何種預案，裴洛西訪台終將由裴洛西與拜登商量後決定。拜登既已端出「10日內與習近平通話」的壓艙石，至少在習拜通話之前容不得裴洛西在訪台一事上製造麻煩。至於習拜通話後裴洛西是否訪台，可能還得看美國期中選舉的形勢以及中美關係的演變。裴洛西可能不會在中國的言語威脅下輕言放棄，訪台一事將會像一把懸在門上的刀一樣，不知何時會落下。如果拖到中共20大召開之後，中國內部不確定因素減少，加上美國在撤除關稅上表達善意，或許裴洛西訪台的衝擊會小得多。