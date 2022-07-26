美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，他預期本週會跟中國國家主席習近平進行通話，但正在等待確認。

法新社報導，當被問到各界觀望已久的電話會議是否會在本週進行，拜登告訴記者：「這是我的期望，但我會在確定時告知你。」

拜登與習近平曾在3月18日視訊對話長達近2小時，這是俄羅斯軍事入侵烏克蘭後的首次。

當時拜登向習近平發出警告，若中國對俄羅斯提供物資支持將面臨後果。（譯者：陳彥鈞）1110726