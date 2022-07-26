投資人為本週為期兩天的美國聯準會（Fed）利率決策會議做準備之際，美國股市各大指數今天收盤漲跌互見。各界預期美國聯準會將大幅升息以對抗通膨飆漲問題。
道瓊工業指數上漲90.75點或0.28%，收31990.04點。
標準普爾指數小漲5.21點或0.13%，收3966.84點。
那斯達克指數下挫51.44點或0.43%，收11782.67點。
費城半導體指數下跌17.38點或0.61%，收2825.03點。（譯者：陳彥鈞）1110726
投資人為本週為期兩天的美國聯準會（Fed）利率決策會議做準備之際，美國股市各大指數今天收盤漲跌互見。各界預期美國聯準會將大幅升息以對抗通膨飆漲問題。
道瓊工業指數上漲90.75點或0.28%，收31990.04點。
標準普爾指數小漲5.21點或0.13%，收3966.84點。
那斯達克指數下挫51.44點或0.43%，收11782.67點。
費城半導體指數下跌17.38點或0.61%，收2825.03點。（譯者：陳彥鈞）1110726
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