投資人為本週為期兩天的美國聯準會（Fed）利率決策會議做準備之際，美國股市各大指數今天收盤漲跌互見。各界預期美國聯準會將大幅升息以對抗通膨飆漲問題。

道瓊工業指數上漲90.75點或0.28%，收31990.04點。

標準普爾指數小漲5.21點或0.13%，收3966.84點。

那斯達克指數下挫51.44點或0.43%，收11782.67點。

費城半導體指數下跌17.38點或0.61%，收2825.03點。（譯者：陳彥鈞）1110726