25歲女星賴慧如在2020年結束4年婚姻後，一直對外堅稱自己單身，專心衝事業。不過時報周刊CTWANT卻在7月14日凌晨，於萬華直擊自稱單身的她，和一名高帥男子共騎一台機車返家，直到當天晚上才又一同騎車出門，兩人疑似同居ING，而這位深夜與她回家的男子，正是先前曾被媒體捕捉到與她相約泡湯的國標舞老師劉家銘。

劉家銘騎車準備載賴慧如離開，但戴著安全帽的賴慧如還在跟朋友講話。（圖／本刊攝影組）

7月14日凌晨1點半，結束工作的賴慧如走出位於西門町的一處Pub，與朋友站在人行道上聊天。不知何故，友人似乎有些不開心，賴慧如一邊陪著他抒發情緒、一邊看似安撫對方，聊著聊著兩人就來個深情擁抱；而整個過程一旁都有為身材瘦高、背著女用包包的男子，默默地守候著賴慧如，他還充當置杯架幫賴慧如拿著飲料杯，仔細一瞧，才發現這位男子，原來正是與賴慧如關係匪淺的國標舞老師劉家銘。站著站著累了的劉家銘，直接就蹲在一旁，全程陪伴賴慧如。

兩人凌晨一同騎車返回住家。（圖／本刊攝影組）

凌晨接近兩點，友人情緒獲得安撫穩定後，賴慧如這才和劉家銘一起騎上機車回到附近一處住宅社區，之後賴慧如就未再現身，而劉家銘則是早上10點換穿了另一套衣服，獨自騎車出門辦事再返家。14日晚間7點半，賴慧如、劉家銘再度出現，兩人一起走出萬華區的住處，騎著機車出門，直到晚間9點半才又一起回家，仔細觀察兩人彼此之間互動相當自然，似乎也已發展到同居階段。

同天晚間賴慧如與劉家銘兩人換了衣服一起出門。（圖／本刊攝影組）

2016年賴慧如因演出《我的老師叫小賀》，和導演老公高琮凱擦出愛火，一殺青就登記結婚，之後因為兩人分隔兩地工作，導致夫妻聚少離多、感情出現裂痕，2020年選擇和平結束婚姻。賴慧如曾表示自己離婚後與前夫仍有聯繫且互動良好，高琮凱返台也會去她家陪陪家人。

兩人同樣是騎機車代步外出。（圖／本刊攝影組）

而對外聲稱自己單身1年多了賴慧如，則坦言失婚後，對於再談感情有點害怕，只想專心衝刺事業，但其實是身邊早有因為《舞力全開》結緣的劉家銘陪伴。據了解，劉家銘也在今年五月離婚恢單，也難怪賴慧如會說：「我們要珍惜當下幸福快樂日子，之後沒有了也不要有遺憾。」

晚上九點多兩人又一起回家，看來是同居中。（圖／本刊攝影組）

對於與國標舞老師劉家銘的關係，賴慧如的經紀公司時代創藝經紀表示：「希望大家可以給慧如交友的空間，也請大家多支持她在戲劇、綜藝與歌唱的表現。」

賴慧如與劉家銘因跳國標舞結緣。（圖／取自賴慧如IG）

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