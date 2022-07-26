台北萬豪酒店搶夏日餐飲商機，館內Garden Kitchen即日起至8月31止推出「88月超優惠」期間限定活動，平日周一至周四午餐自助饗宴「千元有找」，客人可無限量享用極鮮海物Bar、各款精湛熱食及夢幻甜點、現做異國麵食料理、哈根達斯冰淇淋等，成人每位僅888元+10％、約原價69折，加價188元起再享豐美主菜。台北萬豪酒店表示，整個8月都是帶老爸吃大餐的「父親月」。

台北萬豪酒店Garden Kitchen與綠意盎然的絕美花園為鄰，客人可以在陽光灑落的半開放式廚房環境中，盡情享用美食饗宴。豐富多元的餐檯，包括主打當令澎湃海鮮的「極鮮海物Bar」、可以盡情享用數款美味熱食的「熱享美饌區」，供應現烤維吉尼亞火腿、鹽烤挪威鮭魚等豐盛料理，和「國宴主廚」精心設計的中式料理，還有現點現做異國麵食料理如新加坡叻沙麵、義大利麵等，以及特選LED燈無農藥種植蔬菜的「繽紛鮮蔬沙拉區」、螞蟻人最愛的「夢幻甜點檯」，無限量供應台北萬豪點心房每日特製的甜美蛋糕、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，以及時令鮮果、哈根達斯冰淇淋等。

活動期間點用午間自助饗宴，還能享主菜優惠加購價。如爐烤肋眼牛排八盎司只要加價188元，每日料理鮮海魚、干貝、鮮蝦加價288元、波士頓龍蝦麵佐特製奶油龍蝦醬汁加購價為488元，台灣戰斧豬排488元、炭烤紐西蘭法式小羔羊排488元、日本A4和牛紐約客牛排四盎司佐帕達諾起司燉飯888元、精選美國老饕牛排1,188元，以及雙人分享餐美國頂級肋眼牛排十六盎司1,288元。