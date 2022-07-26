網路瘋傳男性一生的精液量只有6瓶可樂，泌尿科醫師顧芳瑜表示，這說法完全錯誤，因男性每天都會製造精子，不像女性一生的卵子量是固定的，就算排精過量，也不會造成生殖器提早衰老，但長期應做好3件事，才能維持男性雄風，包括避免久坐保持褲襠通風、飲食均衡維持運動習慣、規律作息且不菸不酒，尤其是菸含有尼古丁，容易造成血管收縮，導致勃起困難。

顧芳瑜昨（25）日於個人臉書粉專指出，網傳男性一生的精液量只有4000發，相當於6瓶350ml可樂，若年輕時自慰次數太多，會造成生殖器提早衰老， 這種說法完全不正確，因為男性每天都會製造精液，且會通過性行為、自慰或遺精等方式排出體外，就算排精過量，頂多身體會感到疲勞、無力，不會發生精盡人亡的事，反觀女性一生的卵子數量是固定的，因此有不少女性會在更年期前凍卵。

醫師分享影響精液品質的3大關鍵。（圖／翻攝自鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師）

顧芳瑜表示，男性的精液品質、數量及精子活動力和男性荷爾蒙有很大關聯，隨著年紀增長，男性荷爾蒙會愈來愈少，間接影響到精子活動度，最好的方式是維持身體肌肉量，可有效減緩男性荷爾蒙下降速度。

顧芳瑜說，只要長期做好3件事，就能保護雄風英姿，包括避免久坐，保持褲擋通風；飲食均衡，維持運動習慣；規律作息，不菸不酒，為了避免年紀愈大，生殖器抬不起頭，最好要戒菸戒酒，尤其是菸含有尼古丁，容易造成血管收縮，導致勃起困難，並增加精子畸形的發生率。