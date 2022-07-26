漫威電影「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）為維持完美身形，時常在社群看到她自主訓練體能的生活點滴，日前卻曬出一張躺在自家客廳地板，穿著比基尼的超兇照片，展現她訓練有成肌肉線條及冰塊盒腹肌，但也意外在大腿側邊發現有一塊「特大號」的瘀青，也讓影迷十分關心她的健康狀況。

「驚奇隊長」布麗拉森在照片中穿著橘白花紋的比基尼大秀她的訓練成果，並寫下「夏天已經來臨了，但身上鍛鍊的瘀青卻每個季節都存在」。她的貼文一出隨即吸引大批網友留言關心。事實上布麗拉森一直是一位相當認真的演員，先前飾演「驚奇隊長」時，動作戲她都盡量親自上陣，她先前也在採訪時，透露過自己在2019年的「驚奇隊長」角色訓練時吃了很大的苦頭，訓練菜單包括負重深蹲、壺鈴深蹲和增加重量的平板支撐等動作，有時甚至臀推訓練會做到180公斤、硬舉90公斤。

布麗拉森近期戲約滿檔，除了要飾演《驚奇隊長2》以外，她也被馮·迪索找去演出《玩命關頭10》。據傳，她身上的瘀青就是在拍攝《玩命關頭10》所留下的傷痕，但目前《玩命關頭10》尚未釋出布麗拉森所飾演的角色資訊，但有網友猜測，布麗拉森好歹是漫威宇宙的「驚奇隊長」，想必應該是戲份很重的重要角色。

《玩命關頭》從2001年上映至今，已來到該系列的最終章，《玩命關頭10》將在2023上映，這次卡司除了有原班人馬「唐老大」馮迪索(Vin Diesel)、「莉蒂」蜜雪兒羅德里奎茲(Michelle Rodriguez)、「韓哥」姜成鎬、「羅曼」泰瑞斯吉布森(Tyrese Gibson)、「泰吉」路達克里斯(Ludacris)回歸演出之外，「驚奇隊長」布麗拉森、「水行俠」傑森摩莫亞及在《自殺突擊隊：集結》 中飾演「捕鼠人二代」的丹妮拉梅爾基奧(Daniela Melchior)都會參與演出，其中「水行俠」傑森摩莫亞確定會飾演反派，也讓影迷們紛紛期待「玩命」、「DC」和「漫威」的結合，會產生什麼樣的火花。