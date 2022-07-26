近期整修完工的新竹棒球場接連爆出施工品質不佳等諸多問題，民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅也對此道歉，表示自己會扛責，資深媒體人、前主播何啟聖發文表示，一旦檢調對此事調查、爆出驚天內幕，自14日發文所說「今日作弊，明日舞弊」也將成真，「那我豈不成了最新版台灣阿南德？」

日前資深媒體人姚惠珍針對林智堅論文門一事，在政論節目上表示「若林智堅的市政成績90分，為何大家要一直糾結他十年前的論文？」，除讓現場來賓搖頭，同時也被網友罵爆，當時何啟聖更在臉書寫下了「今日作弊，明日舞弊」的重話反擊姚的說法。

何啟聖今（26日）凌晨在臉書發文，指出自己在7月14日針對姚惠珍的說法，寫下了「今日作弊，明日舞弊！」他除痛批，「新竹棒球場，花12億整修成這付德性！」更狠酸，檢調一旦針對此事啟動調查，恐怕將爆出驚天內幕，「那我豈不成了最新版的台灣阿南德？」