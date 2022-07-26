高雄市前副市長、柯志恩競選總部主委葉匡時昨日（25）表示，他24日從武陵農場騎自行車到武嶺，卻不慎在快到大禹嶺路上摔車；根據榮總埔里分院診斷，是左肩鎖骨末端骨折，他馬上回台北直接入住台大醫院接受手術，預計27日出院。此消息引發熱烈討論，超過6000位網友湧入臉書按讚表達關切，大批藍營人士也現身留言。

葉匡時昨日晚間6時15分在臉書發文表示，他與朋友北進武嶺騎車團第三天，昨日從武陵農場騎自行車到武嶺。沿路風景壯麗，美不勝收。可惜他不慎在快到大禹嶺路上摔車，很遺憾未能騎上武嶺。

葉匡時指出，事發後捷安特先安排一輛車子送他到榮總埔里分院，診斷是左肩鎖骨末端骨折，他接著回台北，直接入住台大醫院，25日上午完成手術，預計27日出院，然後要休養2、3個月可完全康復。葉喊話：「等我康復後，我一定要再騎一次，完成北進武嶺心願。」

此消息引發熱烈討論，湧入超過6000人按讚、近500則留言，迴響非常熱烈。除了網友留言，大批藍營人士包括國民黨高雄市長參選人柯智恩、台北市議員鍾沛君、立委洪孟楷、北市議員參選人李彥秀等人也都紛紛留言，心疼葉匡時的傷勢，並為他加油集氣。