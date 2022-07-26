塞爾提克也決定對籃網前鋒杜蘭特（Kevin Durant）出手了，他們願意拿明星搖擺人傑倫布朗（Jaylen Brown）做為交易核心，另外再掏選秀籤與其他球員。塞爾提克今年以自家培養出的主力陣容打到總冠軍賽，布朗亦是其中一員，他是塞隊2016年挑中的選秀探花。

美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，塞爾提克、熱火、太陽、暴龍等球隊都向籃網表達交易興趣。雖然尚未有球隊滿足籃網設下的條件，但是塞爾提克已經有能力拿出很多資源，包括3支未保護的首輪選秀籤（2025、2027、2029），以及2024、2026互換選秀權。

Smh — Jaylen Brown (@FCHWPO) July 25, 2022

對於陷入交易傳言，布朗無奈推文寫道：「Smh（搖搖頭）。」

籃網的條件非常嚴苛，參考先前他們給灰狼的開價：唐斯（Karl-Anthony Towns）、愛德華茲（Anthony Edwards）、4支首輪籤。也就是除了一卡車選秀籤，還要加上兩位明星球員才肯換。塞爾提克已將主力前鋒塔圖（Jayson Tatum）設為非賣品，如此將很難打動籃網。

美媒《雅虎體育》作家Ben Rohrbach從塞爾提克的立場分析，換來杜蘭特未必是個好主意。杜蘭特新球季開打時將屆滿34歲，他從阿基里斯腱重傷回歸後的兩個球季缺陣了64場，而且塞爾提克今年季後賽才親手將他橫掃出局，目睹他生涯最糟的季後賽表現。