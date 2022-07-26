民進黨桃園市長參選人林智堅除了捲入論文抄襲疑雲外，其新竹市長任內斥資12億改建的新竹棒球場，僅打2場比賽就被罵翻，讓他道歉喊出「責任由我一肩扛起」。國民黨立委鄭麗文指出，民進黨的三位市長參選人，分別因為不同原因喊出「我負責」，酸說「真的很DPP！」

鄭麗文昨（25）日在臉書表示，棒球可說是台灣的國球，但耗時6年、斥資12億翻修改建的新竹棒球場，卻因施工品質不佳造成球員受傷，還出現地板落漆、女廁門鎖裝反等狀況，僅開賽2天就被球迷與球員罵翻。

鄭麗文指出，雖然林智堅道歉時稱會扛起責任，但隨後又說「希望新竹市政府盡早解決問題」，彷彿整件事情與他無關，質疑「小智的『責任我一肩扛起』是抄陳時中的嗎？短短兩天，小智就變成第三方 ，反而回頭監督新竹市政府？」

鄭麗文提到，民進黨台北市長參選人陳時中曾為3+11政策說出我負責，民進黨新北市長參選人林佳龍也曾為普悠瑪事件喊出我負責，再加上林智堅，共3名市長參選人說過這句話，酸「一樣的話術，真的很DPP！」