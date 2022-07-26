國軍漢光38號演習今天進入第2天，海軍及空軍、海巡等，在宜蘭蘇澳外海舉行近年來最大規模兵力的海空「聯合截擊作戰」實彈操演，海空軍傾巢而出，出動艦艇20艘，及10餘架空軍各型戰機，三軍統帥蔡英文總統將登上基隆級艦親自校閱。

漢光演習最大兵力上場，海軍出動20餘艘艦艇，清晨在蘇澳中正基地出港，將進行飛彈實彈射擊，總統蔡英文也將登艦視導。(戴志揚翻攝)

漢光演習最大兵力上場，海軍出動20餘艘艦艇，清晨在蘇澳中正基地出港，將進行飛彈實彈射擊，總統蔡英文也將登艦視導。(戴志揚翻攝)

漢光演習最大兵力上場，海軍出動20餘艘艦艇，清晨在蘇澳中正基地出港，將進行飛彈實彈射擊，總統蔡英文也將登艦視導。(戴志揚翻攝)

漢光演習最大兵力上場，海軍出動20餘艘艦艇，清晨在蘇澳中正基地出港，將進行飛彈實彈射擊，總統蔡英文也將登艦視導。(戴志揚翻攝)

由於今天海空軍操演規模歷年罕見，而且由總統親自視導，因此也引起大陸相當關注。昨天就有一架無人機，首度飛越宮古海峽，南下飛往台灣東北部外海，還引起日本自衛隊派機監控。

漢光演習最大兵力上場，海軍將進行標準一型飛彈射擊。(中時資料庫)

漢光演習最大兵力上場，海軍濟陽級艦將發射阿斯洛克反潛火箭。(中時資料庫)

漢光演習最大兵力上場，海巡安平艦將首度進行鎮海火箭彈射擊。(中時資料庫)

今天演習是總統蔡英文任內第二次登艦進行視導，將搭乘旗艦基隆級艦出海，海軍也派出拉法葉級、濟陽級、成功級、基隆級等主力戰艦，另有錦江級艦，光六飛彈快艇、劍龍級潛艦、沱江級塔江艦、海巡署艦隻等，大小艦艇逾20艘。

今天海軍將在三軍統帥及媒體眼前，發射標準一型對空飛彈、阿斯洛克反潛火箭、海巡則會首度發射鎮海火箭彈。空軍方面，則由幻象戰機發射魔法飛彈、F-16戰機發射AIM-9M及AIM-9P響尾蛇飛彈。

空軍則派出7個聯隊戰機參加，包括IDF經國號戰機、F-5戰機、幻象戰機、F-16V（Block20）戰機、P-3C反潛機等。另外，海巡署則派出安平級艦，首度在國人眼前發射中科院研發的「鎮海火箭彈」。

三軍統帥蔡英文上午8時搭乘基隆級艦出海視導，這也是蔡任內第二次登艦進行視導。但在漢光演習中，首度有總統搭艦視導是8年前的漢光30號，當時是前總統馬英九也搭乘基隆級艦出海，海軍艦隊並進行罕見的海上分列式，參演各艦編隊官兵「站舟皮」，以航速12節，依序通過三軍統帥視導艦，接受校閱，並依軍艦在海上相遇於600碼距離內禮節，以哨笛執行敬禮，向三軍統帥致敬。