今天雨區擴大，氣象局表示，今天到周五水氣逐漸增多，午後中南部、大台北地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨機率，周六至下周一（30至1日）午後局部雷陣雨範圍逐日擴大、機率也逐日提高，並有較大雨勢。颱風部分，氣象專家吳德榮表示，最歐洲模式模擬周五台灣東方為「季風環流」，其東北側擾動發展機率高達90%以上，距離台灣愈近、機率則愈低。

最新歐洲系集模式模擬，周五熱帶擾動發展機率圖顯示，熱帶擾動環繞至季風環流東北側，發展機率高達90%以上，距離台灣愈近、機率則愈低。(翻攝自三立準氣象· 老大洩天機)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今、明（26、27日）兩天高溫逐日微降1度、仍在高檔，約36、35度，各地晴朗酷熱，中午前後紫外線危險級，持續注意防曬、防中暑。降雨方面，氣象局表示，今、明水氣比昨天稍增多，雨區較擴大，午後中南部、大台北地區及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨。

吳德榮說，周四、五（28、29日）各地高溫續降1度左右，仍晴朗炎熱；台灣東方海面為一個大範圍的季風環流，熱帶擾動在其東緣圍繞醞釀；台灣附近水氣逐漸增多，山區午後局部雷陣雨的機率逐日增加，少部分平地亦受影響。周六至下周一（30至1日）台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大、機率逐日提高，並有較大雨勢。

至於颱風方面，吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，周五（29日）台灣東方為季風環流型態，熱帶擾動繞至環流的東北側。同時周五（29日）熱帶擾動發展機率圖顯示，熱帶擾動環繞至季風環流的東北側，發展機率高達90%以上，距離台灣愈近、機率則愈低。不過「季風環流型態的模擬，不確定特別高，模式會繼續調整，應持續觀察。