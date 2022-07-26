「最美性學博士」許藍方去年捲入小三疑雲，因介入康姓醫師學長的婚姻，遭其同為醫師的正宮劉友臻告上法院，並求償300萬，而近日判決結果出爐，許藍方損害配偶權的指控成立需賠款，正宮昨天公開發文吐露真實心聲，並透露賠償金的處置方式，獲得美女律師李怡貞力挺，酸爆許藍方是「沾滿泥的白蓮花」。

許藍方遭康姓醫師正宮劉友臻控告損害配偶權，她出庭時曾表示因戶頭只剩7千元，因此與律師解約，之後也幾度回應經濟與工作狀況，最終仍被判敗訴須賠償50萬，一審判決結果出爐後，劉友臻在臉書公開發文，表示此案只有真相，沒有贏家，表示自己選擇站出來，不單是為了自己，「而是想告訴有類似經歷的女人們，妳不是只能選擇在痛苦背後，默不作聲地隱忍。妳應該要為自己權益及自尊，據理力爭，放手一搏」。

許藍方一審敗訴後，正宮劉友臻公開發文吐露心聲，並透露賠償金將悉數捐給婦女及兒童團體。(翻攝自劉友臻臉書)

劉友臻也透露，收到許藍方的精神慰撫金後，將會全數捐給婦女及兒童團體，「祝福所有在婚姻與家庭中掙扎努力的堅強女性們，都能夠記得為自己而活，順利找到屬於妳的身心平衡。擁有保護家庭的決心，也有轉身離開的勇氣」，堅毅的態度與誠摯的心聲，獲得眾人支持，其中包含美女律師李怡貞。

看了正宮劉友臻的公開發言後，律師李怡貞也在底下留言力挺，表示感謝她如此堅強地說出那些經歷類似事件的元配們，內心想說的話，「這一年多，沒有聲量的妳堅持到底的面對外界風雨真的不容易」，李怡貞更形容劉友臻是真正出於泥而不染的粉紅蓮花，「總是比沾滿泥的白蓮花漂亮美麗許多」。