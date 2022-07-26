晶圓代工廠力積電(6770)董事會通過2022年上半年財報及股利分派案，決議配發每股現金股利約0.8元，盈餘配發率僅約21.05％，以25日收盤價40.25元計算，現金殖利率約1.99％。公司訂8月23日除息交易，現金股利預計9月21日發放。

力積電2022年上半年合併營收425.4億元、年增48.88％，營業利益171.31億元、年增達1.42倍，毛利率50.97％、營益率40.27％，遠優於去年同期36.72％、24.73％。稅後淨利136.44億元、年增達1.49倍，每股盈餘3.8元，全數改寫同期新高。

以此推算，力積電第二季合併營收218.32億元，季增5.43％、年增達42.37％，營業利益88.13億元，季增5.94％、年增達1.08倍，毛利率、營益率「雙升」至51.15％、40.37％。稅後淨利70.22億元，季增6.05％、年增達近1.09倍，每股盈餘1.95元，全數改寫新高。

展望下半年，力積電坦言驅動IC、CMOS影像感測元件（CIS）及利基型DRAM三大應用需求修正幅度較大，預期第三季將有5～10％產能須致力以其他應用彌補，使稼動率略為下滑，產品組合調整將使毛利率降回「較正常狀態」，長期希望平均能維持40～45％水準。

而銅鑼P5新廠受缺工、短料導致進度延誤約4～5月，加上設備達交嚴重落後，目前預期無塵室應可在第四季如期完工，明年首季有望遷入首條產線、下半年完成8500片12吋晶圓產能建置，首期1.9萬片產能可能延至2024年下半年完成建置。

由於力積電法說會對營運後市釋出保守展望，多家外資出具報告同步看淡後市，認為此次修正幅度將高於2015年及2018年，將使毛利率及稼動率自第三季起走跌至明年上半年，將評等調降至「中立」或「減碼」、目標價區間自35～58元調降至30～39元。