螺絲廠世豐(2065)2022年第二季營運成果。單季毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達23.15%、15.56%、15.21%，年比大幅提升，並同創歷年新高；稅後淨利0.93億元、每股稅後盈餘(EPS)達1.72元，分別逆勢年增59%、47%，亦繳出歷年單季新高之優異成績。展望2022年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。

世豐2022年第二季合併營收達新台幣6.14億元，雖持續受美洲地區客戶短期調整庫存策略，影響整體訂單出貨表現，惟受惠歐洲地區客戶訂單需求提振，帶動第二季合併營收仍創歷年同期次高，此外，集團戮力深化整體營運獲利結構，優化客戶、產品銷售結構，同步受惠台幣貶值效應，帶動業外匯兌利益增加，挹注2022年第二季稅後淨利0.93億元、每股稅後盈餘(EPS)達1.72元，分別逆勢年增59%、47%，並繳出歷年單季新高之優異成績。

世豐表示，第二季美洲、歐洲地區營收比重分別為42%、14%，與去年同期的67%、8%相較，除美洲地區建築工業領域訂單仍保持穩健需求，世豐近年亦積極開拓歐洲地區業務表現，包括擴增歐洲地區螺絲產品銷售品項，加上隨著歐盟針對中國進口不鏽鋼扣件以外的特定鋼鐵扣件課徵反傾銷稅，持續開拓新客戶業務合作契機，帶動第二季歐洲地區銷售金額較去年同期明顯成長74%水準。

世豐指出，憑藉世豐擁有優異產品性能研發技術，與客戶共同開發高質化產品，強化客戶下單黏著度，同步深化客戶訂單產品組合調整等策略，以保持集團良好營運獲利能力，同步亦持續進行營運成本、費用之良好管控，加上台幣匯率貶值、原物料價格波動趨緩等挹注，帶動世豐第二季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達23.15%、15.56%、15.21%，並較去年同期的18.77%、11.33%、8.26%大幅提升，並同步繳出歷年單季新高。

展望2022年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。觀察美洲地區主要客戶調整庫存情況已逐漸進入尾聲，且仍持續感受到美洲舊屋整裝需求，挹注居家DIY應用領域保持一定螺絲產品銷售，加上建築工業領域訂單需求等，皆帶動客戶整體下單力道穩步攀升，挹注目前在手訂單已達4個月水準，另一方面，集團亦規劃於今年年底前增設新機器設備，有效提升整體產能、降低成本等優勢，並積極與協力廠商協調產能配置，同步升級廠區智慧化設備、數位智能化管理等面相，有助於挹注集團未來整體營運表現持續成長。

世豐董事會決議通過，自2022年7月26日起至2022年9月25日將實施庫藏股，預計買回自家股票3000張，買回價格區間為新台幣36元至56元，且當股價低於所訂區間價格下限時將繼續買回。世豐指出，近年集團整體營運隨著深化歐、美洲地區業務有成，成為國際螺絲品牌、建築裝修通路與製造商等重要合作供應夥伴，為打造集團中長期營運良好成長動能，亦持續進行新材料、新產品研發進度，助力集團開拓新應用領域商機，亦同步推動越南新廠擴建計畫等，提升集團於全球市場競爭利基，此次買回庫藏股主要目的為維護公司信用及股東權益並註銷股份。