如興(4414)昨天晚上再次召開重大訊息說明記者會，但整場下來，證交所認為，仍有許多爭議部分未能釐清，公告自7月27日起，改列全額交割股。
證交所表示，昨日如興重大訊息說明記者會有關爭議期間董事會、股東會決議事項效力，暨該等期間通過財務報告效力，及公司目前財務狀況及高流動性資產情形，與安泰商業銀行協商結果及後續計畫等仍未能釐清相關疑義，核有營業細則第49條第1項第14款規定情事，明天起將其上市有價證券列為變更交易方法。
如興(4414)昨天晚上再次召開重大訊息說明記者會，但整場下來，證交所認為，仍有許多爭議部分未能釐清，公告自7月27日起，改列全額交割股。
證交所表示，昨日如興重大訊息說明記者會有關爭議期間董事會、股東會決議事項效力，暨該等期間通過財務報告效力，及公司目前財務狀況及高流動性資產情形，與安泰商業銀行協商結果及後續計畫等仍未能釐清相關疑義，核有營業細則第49條第1項第14款規定情事，明天起將其上市有價證券列為變更交易方法。
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