期交所於昨(25)日開辦店頭集中結算業務。昨日開業共有11家銀行申請擔任結算會員，截至昨日下午2時，已有9家結算會員提交新臺幣利率交換契約(IRS)集中結算，契約名目本金已逾160億元，為店頭集中結算開啟新局。

金管會主委黃天牧說，店頭集中結算建置具有更安全、更有效率及更有競爭力三大重要性。2008年金融危機主要肇因於國際金融機構投資衍生性金融商品的損失，觸發市場系統性風險後，各國監理機關致力於建立店頭衍生性商品集中結算，店頭集中結算能夠更了解金融機構交易對手間之金流，增加市場安全網，降低衍生性金融商品風險，提升金融市場商品發展契機與動能，對於金融機構而言，除降低風險管理成本，更具有資本計提優惠，能有效提升金融機構與我國資本市場之安全、效率與競爭力。

期交所董事長吳自心表示，為了掌握我國金融市場核心系統關鍵技術，期交所捨棄外購系統，選擇自主開發，整合15個模組建構店頭結算系統，克服艱辛困難，在院長見證下，正式上線運作，開啟我國店頭衍生性商品市場新頁。

吳自心說，規模龐大的店頭衍生性商品交易將分階段逐步就近於國內集中結算，減少金融機構作業成本，並降低市場系統性風險，強化我國金融體系之韌性。此外，期交所更持續向美國、歐盟、英國、加拿大等國申請合格集中結算機構資格認可，吸引外資參與我國市場，提升國際競爭力。而期交所今日也進行公益捐贈，達成永續發展的目標。

期交所在建置金融基礎設施的同時，更積極投入社會公益，善盡企業社會責任。