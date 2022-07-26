藝人鳳小岳在昨(25)日於臉書PO文求助，透露不到一歲外甥女罹患罕見的基因突變疾病，即將在8月動手術，希望有相關經驗的網友能夠幫忙，他提到過去也因基因病變痛失第二胎「希望我的一點點力量能在這裡為丹丹找到一絲絲曙光。」

鳳小岳表示，丹丹出生後一個月因為外觀和其他孩子不一樣，就醫檢查後發現是COL2A1基因，是非常罕見的基因突變疾病。該疾病的病徵包括塌鼻梁、身材矮小、骨刺、弱視、脊椎骨頭發育不全等，而丹丹最明顯的症狀是「右眼眼壓過高」和「脊椎骨頭異常」，點眼藥水3個月也無法穩定眼壓。

鳳小岳表示「在最後一次回診後，在眼壓尚無法降下的狀況下，醫生則建議施作青光眼的手術，才能順利將眼壓穩定下來，且避免發生視神經壓迫受損及幼年失明的狀況。」手術安排在8月2日，且手術後照護時間長達一個月以上，並需要父母非常小心與細膩的照顧，包含不讓孩子翻身、踢腳、肚子用力、爆哭、長時間哭泣及手抓傷口，父母也需要持續的抱著孩子安撫其情緒。

對於身為父親鳳小岳來說，能有一個健康的孩子是比任何事情都來得重要，並提到痛失二胎的回憶「我們的第二個孩子也是因為基因突變的狀況，在出世前就離開了」，他也呼籲大家，「希望有相關經驗的父母朋友，有同樣基因問題的孩子或嬰幼兒青光眼術後照護的經驗，能夠提供丹丹父母術後照顧的經驗分享」、「希望我的一點點力量能在這裡為丹丹找到一絲絲曙光。」