搶攻七夕情人節住房商機，台北晶華酒店結合世界大獎SPA與海陸大餐，自8月1日起至31日推出兩款無須於餐廳人擠人搶位、也沒有時間壓力需要趕場的浪漫住房專案，第一款「SPA Villa寵愛假期」是與情人入住飯店頂樓套房，於房內享受連續六年榮獲世界SPA大獎的沐蘭SPA療程。第二款則是主打在套房內享用美國帶骨菲力雙人饗宴的「愛你入骨 美味情人假期」，每人每晚3,795元起即可浪漫擁有，官網訂房加購高鐵，再享75折優惠。

每到情人節，重視儀式感的消費者都會為心愛的另一半精心安排浪漫活動。台北晶華酒店推出「SPA Villa寵愛假期」，邀請愛侶入住飯店最高樓層的沐蘭套房，並於房內享受榮獲「富比士旅遊指南評鑑大獎」，並蟬聯六年「世界SPA大獎全台最佳飯店SPA」的沐蘭SPA療程。住宿期間，更有舒活管家 (Wellness Butler) 提供房客起居服務、營造浪漫美好氛圍。

晶華「SPA Villa寵愛假期」優惠住房專案，兩人成行、兩天一夜每人每晚3,795元起。房價包含上述浪漫活動內容以及柏麗廳自助早餐，邀請有情人遠離喧囂城市，共度身心靈皆被溫柔寵愛的幸福時光。8月1日至7日入住，加碼再贈價值1,300元的木蘭花精油，以優雅清新的氣息，共同編織彼此的香味記憶。

同樣在8月推出的「愛你入骨 美味情人假期」一泊二食住房專案，主打於19坪精緻套房內，享用浪漫海陸晚宴，主廚團隊以每頭牛僅能產出4塊、由L型骨頭聯繫著、代表著「Luck幸運」和「Love愛」的美國帶骨菲力牛排，搭配香甜多汁的爐烤波士頓龍蝦組合而成的「Love Bone星級雙人饗宴」，配菜則有經典凱薩沙拉及培根酸奶烤馬鈴薯，甜點是由法籍甜點行政主廚-裴洛偉(Nicolas Pelloie)精心研發，手工打造的情人節棒棒糖蛋糕Cake Pop-球形布朗尼包裹色彩繽紛的巧克力裝飾，讓愛侶們的情人節，留下甜蜜美好的印記。

晶華美食管家會備妥佳餚並送進房內，房客將能在獨立專屬的用餐空間，盡情享受由主廚精心打造的佳節美饌，創造獨一無二的美味回憶。翌日加碼再贈柏麗廳自助早餐，專案兩人成行、每人每晚含上述活動價格為4,790元起，讓房客擁有一趟甜蜜的一泊二食七夕假期。