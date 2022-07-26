《中時新聞網》網路民調結果。（圖／翻攝自本報）

台中市市長盧秀燕經常在各大民調奪冠，擁有高支持度，除被譽為「藍營一姐」，更被市民暱稱「媽媽市長」。年底盧秀燕將尋求連任，並與民進黨推派的立法院長蔡其昌對決；而依《中時新聞網》最新網路民調顯示，年底台中市長看好度，盧以94.62%大勝蔡其昌的4.40%，驚人差距再創紀錄，大展藍營最強母雞氣勢。

盧秀燕人氣高，施政滿意度與與防疫表現都獲民眾高度肯定，相闗民調也都名列前茅。而面對年底大選，《中時新聞網》17日至24 日針對「盧秀燕對決蔡其昌，你看好誰當選台中市長？」發起網路投票，吸引超過上千人投票，結果令人驚呆。

投票結果顯示，看好盧秀燕當選者高達94.62%，看好蔡其昌者僅4.40%，尚未決定者則為0.98%。盧、蔡雙方不僅差距懸殊，盧更再創領先新紀錄，充分展現盧身為「藍營一姐」的底氣，也讓盧晉升「藍營最強母雞」。

事實上，盧秀燕也堪稱民進黨最大剋星，綠營不但反擊力道弱，就連其台北市長參選人陳時中在新書發表會中，也盛讚盧在台灣疫情爆發之初曾大力協助，他表示感謝。