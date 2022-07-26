小編今（27）日精選5件不可不知的國內外財經大事。英特爾、聯發科25日宣佈建立策略合作夥伴關係，聯發科將利用英特爾晶圓代工服務（IFS）的Intel 16製程打造智慧終端產品，這也是聯發科開出台灣IC設計業第一槍，讓英特爾代工量產。聯發科將赴英特爾投片，屆時產品將會應用在智慧家居、物聯網等智慧終端市場，將有望替聯發科帶來兩大優勢。

【1】投片英特爾 聯發科瞄準兩大商機

聯發科將採Intel 16製程量產晶片，該製程與台積電對照亦為16奈米製程，等同於聯發科該製程量產晶片將具備運算、聯網等多功能，若應用在智慧終端市場，該晶片可望成物聯網的輔助運算產品，或賦予物聯網裝置具備5G連網功能。

【2】震撼彈！聯發科投片英特爾

英特爾、聯發科25日宣佈建立策略合作夥伴關係，聯發科將利用英特爾晶圓代工服務（IFS）的Intel 16製程打造智慧終端產品，這也是聯發科開出台灣IC設計業第一槍，讓英特爾代工量產。

【3】撼訊、盛群示警：庫存壓力爆表

消費市場需求降溫，供應鏈庫存持續堆高。顯卡廠撼訊科技直指，先前超額下單所造成的庫存仍待消化，至少到第四季前顯卡市況都還看不見曙光。

【4】美晶片法案 力拚本周過關

美國參議院25日將就晶片法案進行最後程序投票，最快26日通過，之後交付眾議院表決。眾院民主黨領袖希望盡快安排投票，以趕在眾院29日休會前通過法案，但困難之處在於部分議員迄今仍堅持反對立場，令晶片法案能否過關增添變數。

【5】市場預期 Fed明年上半年開始降息

華爾街普遍預期，美國聯準會（Fed）本周貨幣政策會議將宣布升息3碼，年底前持續維持緊縮貨幣步伐，但大舉升息恐將經濟推入衰退，預期明年上半年將開始降息，以提振經濟成長。