1名人妻在臉書抱怨，她觀察婆婆7年才和老公結婚。怎料婚後不到半個月婆婆卻成管家婆還很排外，最讓她不可接受的是婆婆會把自己的內衣褲，丟進已經洗一半的洗衣機內，害她大喊「噁心死了」，貼文一出引起熱議。

原PO在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，她剛新婚2個月，但她已和老公交往7年，根據她7年觀察，她覺得婆婆是個好想相處的人，怎料婚後不到半個月，婆婆完全變了樣。

原PO表示婚後，婆婆收衣服時會收全家人的只留她的衣服還在陽台，她做飯時婆婆會在身旁碎唸「東西健康嗎，去那裡買的」，若聽到她在使用洗衣機，對方還會對她指手畫腳，且婆婆都會在她和老公衣服洗到一半時，把自己的衣服丟進洗衣機裡面，連同內衣褲一起，她不滿吼：「所以每次都要把她衣服拿出來後，我們的再重洗一次」，並直呼：「噁心死了」。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「被排擠的生活確實不好過」、「婚前各各都是金鐘獎影帝影后，婚後才顯現真面目」、「生活習慣不同，真的不適合住在一起；不然，就是要有很強大的包容力」、「七年，變化也差太大吧，是妳觀察的不夠仔細嗎」、「媳婦永遠是外人兼壞人」、「婆婆為了等兒子女友點頭結婚，忍好久」、「衣服一起洗真的會抓狂」。