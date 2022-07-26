進入好市多須在入口處出示會員卡，一名女網友到賣場才發現忘了帶會員卡，她想到服務台可以申辦臨時購物證，且只須核對個資就能辦理，她大讚「真的好方便」，事實上根據好市多官網顯示，臨時購物證即便不是會員也能申辦，但每年只能擇一賣場申辦一次。

原PO近日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，23日下午到好市多新莊店購物，到賣場入口才發現忘了帶會員卡，正當她苦惱時，突然想到服務台好像可以辦理臨時購物證，她向櫃台人員申辦，對方核對個資後，發給她一張臨時證，令她開心地說「真的好方便」。

好市多服務台可辦理臨時購物證，非會員也可以辦。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

根據好市多官網指出，臨時購物證除了會員可辦理外，非會員也可以申辦，但每年只能擇一賣場申辦一次，最多只能有2位非會員隨行。

原PO貼文曝光後，不少網友反建議她申辦電子會員卡，「會員卡綁定App後，去賣場只要帶手機就好了」、「辦電子會員後，實體卡很少用了，也幾乎用不到」、「現在人會忘了帶卡，但絕不會忘了帶手機，建議妳辦電子會員」、「用手機真的很方便，從進去看會員卡到出來結帳，都只要拿手機就解決了」。