【時報記者林資傑台北報導】造紙大廠正隆(1904)25日與一銀等11家金融機構完成5年期90億元ESG聯貸案簽約，主要為償還既有金融負債、充實低碳技術革新及數位化智慧造紙等轉型中期營運周轉金，以掌握零碳轉型商機、持續拓展海內外循環經濟據點。

正隆此次ESG聯貸案由一銀統籌主辦並擔任管理行，北富銀、合庫及華銀擔任共同主辦行，並邀集土銀、元大、國泰世華、彰銀、台新、遠東、玉山銀行等金融機構參貸。由於參貸情形踴躍，合計認貸金額達181億元，超額認貸比率達126％，最終簽約金額為90億元。

正隆營運範疇遍及全球，於台灣、中國大陸和越南合計設有5座造紙廠及21座紙器廠，並持續布局海內外循環製造綠色據點，包括規畫將越南平陽造紙廠打造為百萬噸級的一條龍造紙基地，致力朝向亞洲低碳綠能新紙業目標邁進。

正隆為台灣首家導入產銷智能化的紙業公司，並成功建立較國外林漿紙一體化更適合島內資源稀缺環境的低碳循環製紙商模，廢棄物再生規模全台第一，透過積極發展再生能源、實踐數位轉型，每年貢獻減碳達1040萬噸，相當於2.67萬座大安森林公園吸附量。

同時，正隆領先產業重視氣候及能源永續治理，為目前全台唯一取得風力再生能源憑證的紙業公司，去年更盤點6項重大轉型風險、1項實體風險及6項關鍵氣候變遷機會，成為首家通過氣候相關財務揭露專案小組（TCFD）查核且獲得最高評級認證的紙業公司。

正隆引領低碳轉型及綠能製造的成果，獲加拿大媒體暨投資研究公司企業騎士（Corporate Knights）評鑑肯定，從全球8480家公司脫穎而出，與台積電同為台灣唯二入榜的「2022全球前200大潔淨企業」，未來將持續以四大科學減排實踐能源轉型、邁向碳中和。