高血壓與睡眠

一項大規模的新研究發現,經常打瞌睡的人出現高血壓,甚至中風的機率較高。

據CNN新聞網25日報導,臨床心理學家葛蘭德(Michael Grandner)在聲明中說,儘管小睡本身無害,但這可能是由於許多人會這麼做,是因為晚上睡不好所致。而晚上睡眠品質差,和健康狀況比較不好有關,但打瞌睡還不足以彌補。他雖然負責指導亞利桑那州土桑班納大學醫學中心(Banner-University Medical Center)的行為睡眠門診(Behavioral Sleep Medicine Clinic),但並未參與這項研究。

研究顯示,和從不打瞌睡的人相比,通常在白天打瞌睡的參與者隨著時間推移,罹患高血壓的可能性高出12%,而中風的可能性則高出24%。據周一在美國心臟學會(AHA)期刊《高血壓》(Hypertension)上發表的研究指出,要是這人不到60歲,大部分時間都在打瞌睡,那和從不、或鮮少打瞌睡的人相比,罹患高血壓的風險增加 20%。

美國心臟學會最近在優化心臟和大腦健康的8項基本指標中,加入了睡眠持續時間。

美國西北大學費恩柏格醫學院(Northwestern University Feinberg School of Medicine)晝夜節律及睡眠醫學中心(Center for Circadian and Sleep Medicine)主任徐斐莉(Phyllis Zee)說,在調整或考慮到許多已知和心血管疾病及中風的變數後,研究結果證明,打瞌睡增加了高血壓和中風的發病率。

並未參與這項研究的徐斐莉指出,從臨床的角度看來,這凸顯了健康照護提供者定期詢問患者,小睡和白天過度嗜睡的重要性,並評估其他可能改變心血管疾病風險的因素。

這項研究採用了36萬名受調者提供英國生物樣本庫(UK Biobank)的小睡習慣資訊,並從2006—2010年間,追蹤英國居民定期提供的血液,尿液和唾液樣本,還有他們在這4年間4度回答的問題。然而,相關研究只搜集了小睡頻率,而不包括持續的時間。此外,由於受調者未必記得清楚自己提供的小睡次數,也造成了限制。