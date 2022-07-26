高血壓與睡眠

一項大規模的新研究發現，經常打瞌睡的人出現高血壓，甚至中風的機率較高。

據CNN新聞網25日報導，臨床心理學家葛蘭德（Michael Grandner）在聲明中說，儘管小睡本身無害，但這可能是由於許多人會這麼做，是因為晚上睡不好所致。而晚上睡眠品質差，和健康狀況比較不好有關，但打瞌睡還不足以彌補。他雖然負責指導亞利桑那州土桑班納大學醫學中心（Banner-University Medical Center）的行為睡眠門診（Behavioral Sleep Medicine Clinic），但並未參與這項研究。

研究顯示，和從不打瞌睡的人相比，通常在白天打瞌睡的參與者隨著時間推移，罹患高血壓的可能性高出12%，而中風的可能性則高出24%。據周一在美國心臟學會（AHA）期刊《高血壓》（Hypertension）上發表的研究指出，要是這人不到60歲，大部分時間都在打瞌睡，那和從不、或鮮少打瞌睡的人相比，罹患高血壓的風險增加 20%。

美國心臟學會最近在優化心臟和大腦健康的8項基本指標中，加入了睡眠持續時間。

美國西北大學費恩柏格醫學院（Northwestern University Feinberg School of Medicine）晝夜節律及睡眠醫學中心（Center for Circadian and Sleep Medicine）主任徐斐莉（Phyllis Zee）說，在調整或考慮到許多已知和心血管疾病及中風的變數後，研究結果證明，打瞌睡增加了高血壓和中風的發病率。

並未參與這項研究的徐斐莉指出，從臨床的角度看來，這凸顯了健康照護提供者定期詢問患者，小睡和白天過度嗜睡的重要性，並評估其他可能改變心血管疾病風險的因素。

這項研究採用了36萬名受調者提供英國生物樣本庫（UK Biobank）的小睡習慣資訊，並從2006—2010年間，追蹤英國居民定期提供的血液，尿液和唾液樣本，還有他們在這4年間4度回答的問題。然而，相關研究只搜集了小睡頻率，而不包括持續的時間。此外，由於受調者未必記得清楚自己提供的小睡次數，也造成了限制。