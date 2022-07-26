在電影《死侍》中完美詮釋嘴砲英雄的好萊塢巨星萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），帥氣外表與精壯身材讓他除了在電影中表現亮眼外，也曾被票選為「全球最性感男人」，加上逗趣幽默的性格，使他獲得各地影迷的喜愛，人氣不斷上升。不過，魅力十足的萊恩雷諾斯，近日卻被八卦媒體爆料有嚴重的腳臭，就連愛妻布蕾克萊佛莉（Blake Lively）也快要受不了，在網路上引起熱議。

根據外國媒體《國家詢問報》的報導，萊恩雷諾斯私底下也相當追求流行，有時會為了搭配身上的穿著而選擇不穿襪子，然而他的腳非常容易冒汗，若是不穿襪子就穿鞋悶在鞋子裡久了，就會發出陣陣惡臭，外媒甚至形容像是「發霉起司的臭味」，就連妻子布蕾克萊佛莉都沒辦法接受，有時候與萊恩雷諾斯擁抱時還得捏住鼻子，也十分害怕他的腳臭會沾染到家中的其他東西，因此會用塑膠袋把萊恩雷諾斯的鞋子包起來，丟在角落避免與其他物品觸碰。

不過，此篇報導公開後沒多久就遭到其他媒體打臉，解釋萊恩雷諾斯近期很少有公開行程或是參加公開活動，加上他在2019年接受雜誌專訪時曾透露，自己私底下有噴香水的習慣，很注重給人的感覺，因此不太可能會被人聞到嚴重的腳臭，認為此事的真實性不大。