本土疫情逐漸趨緩，防疫措施也陸續鬆綁，政府接力祭出各項補助。台北市政府21日公布七大振興方案，引發外界對中央政府「是否再次發行五倍券」的討論。一份最新網路民調顯示，「非常支持」者以53.9%居冠，「還算支持」者以17.7%居次，對此抱持正面態度者獲壓倒性勝利。

《YAHOO奇摩》22日針對「你支持再次發放五倍券嗎？」發起網路投票，截至今日（26）早上8時30分，已有超過72400人參與投票。結果顯示，「非常支持」者53.9%、「還算支持」者17.7%、「不太支持」者9.5%、「不知道／沒意見」者9.5%、「完全不支持」者9.4%。

針對「如果再發五倍券，你希望會是什麼形態？」結果顯示，想要拿到「現金」者以61.0%奪冠、「電子票券」及「不知道／沒意見」以12.8%居次、「紙本」為10.5%、「其他」則為2.9%。

至於「你希望政府針對哪些產業投注振興資源？」這題是複選題，前五名分別為：餐飲50.8%、觀光41.4%、農產22.3%、教育19.5%、不知道／沒意見19.0%。