0913更新，昨（25日）爆出重大財務危機的牛仔褲代工大廠如興，明天被打入全額交割，今天股價就落入跌停，如興為Levi's、GAP等國際品牌的牛仔褲代工大廠。

台股今（26日）以14912.41點開出，下跌23點，隨後跌幅超過50點，昨（25日）宣布與英特爾合作晶圓代工（成熟製程）的聯發科，開盤股價下跌逾1%，隨後翻紅漲近1%，台積電流失部分訂單，但股價一度跌2元，觸及497.5元。

台股昨下跌13.03點，以14936.33點作收，成交值為1823.34億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超6.07億。自營商賣超4.09億，投信買超13.15億，外資及陸資賣超15.13億。

IC設計大廠聯發科宣布與英特爾合作晶圓代工，預計使用Intel 16製程進行生產，但先進製程仍是交由台積電，外界擔心此事是否代表台積電的第五大客戶被搶走？台積電則回應，聯發科仍是長期客戶，且公司的營運成長目標不會受到影響。

台積電ADR對此事表現淡定，盤中漲跌互見，最終下跌0.02美元（或0.02%）至86.30美元，英特爾也跌0.10%至39.16美元。